Οι άνθρωποι τείνουν να ανακτούν βάρος γρήγορα μετά τη διακοπή των φαρμάκων απώλειας βάρους και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μετά τον τερματισμό των διαφόρων προγραμμάτων απώλειας κιλών, σύμφωνα με μια νέα συστηματική ανασκόπηση από ερευνητές στο Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Nuffield της Οξφόρδης, που δημοσιεύθηκε στο The BMJ την περασμένη βδομάδα.

'Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης δεδομένα δείχνουν ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι διακόπτουν τη θεραπεία με υποδοχείς GLP-1 εντός 12 μηνών και μόλις λίγους μήνες αφότου το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Φροντίδας στο ΗΒ δημοσίευσε πρότυπα ποιότητας που συνιστούν υποστήριξη μετά τη θεραπεία για τουλάχιστον ένα έτος.

Σε 37 μελέτες που περιελάμβαναν 9.341 ενήλικες, το βάρος αυξήθηκε κατά μέσο όρο 0,4 κιλά ανά μήνα μετά τη διακοπή των φαρμάκων διαχείρισης βάρους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, με αυτόν τον ρυθμό, οι άνθρωποι θα επέστρεφαν στο αρχικό τους βάρος εντός 1,5 έως 2 ετών. Για νεότερα φάρμακα όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, η ανάκτηση ήταν κατά μέσο όρο 0,8 κιλά ανά μήνα, με τις προβλέψεις να δείχνουν επιστροφή στην αρχική τιμή κατά περίπου 1,5 έτος, αν και οι πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή βάρους πέραν των 12 μηνών μετά από αυτά τα φάρμακα παραμένουν περιορισμένες.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η επαναφορά βάρους μετά τη διακοπή των φαρμάκων ήταν ταχύτερη από ό,τι μετά τον τερματισμό προγραμμάτων απώλειας βάρους όπως η δίαιτα και η υποστήριξη άσκησης, κατά περίπου 0,3 κιλά ανά μήνα.

Οι καρδιομεταβολικοί δείκτες, συμπεριλαμβανομένης της HbA1c, της γλυκόζης νηστείας, της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά εκτιμάται ότι θα επιστρέψουν στα αρχικά επίπεδα εντός περίπου 1,4 ετών μετά τη διακοπή των φαρμάκων.

«Αυτά τα φάρμακα μεταμορφώνουν τη θεραπεία της παχυσαρκίας και μπορούν να επιτύχουν σημαντική απώλεια βάρους. Ωστόσο, η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι άνθρωποι τείνουν να ανακτούν βάρος γρήγορα μετά τη διακοπή - πιο γρήγορα από ό,τι βλέπουμε με τα προγράμματα συμπεριφοράς», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ Sam West, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Επιστημών Υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Nuffield, στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

«Αυτό δεν είναι αποτυχία των φαρμάκων - αντικατοπτρίζει τη φύση της παχυσαρκίας ως χρόνιας, υποτροπιάζουσας πάθησης. Ακούγεται ως προειδοποιητική σημείωση για βραχυπρόθεσμη χρήση χωρίς μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του βάρους», εξηγεί.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εξέτασε συστηματικά 37 μελέτες που παρακολούθησαν περισσότερους από 9.000 ενήλικες που σταμάτησαν να λαμβάνουν φάρμακα διαχείρισης βάρους μετά από 39 εβδομάδες θεραπείας κατά μέσο όρο.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 32 εβδομάδες κατά μέσο όρο μετά τη διακοπή. Η ανάλυση περιελάμβανε παλαιότερα φάρμακα όπως η ορλιστάτη έως νεότερους αγωνιστές υποδοχέα GLP-1 όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη.

Η ομάδα χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές αναλυτικές προσεγγίσεις, οι οποίες παρήγαγαν συνεπή αποτελέσματα.

«Αυτή η ταχύτερη ανάκτηση θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν φάρμακα δεν χρειάζεται να εξασκούνται συνειδητά στην αλλαγή της διατροφής τους για να χάσουν βάρος, επομένως όταν σταματούν να παίρνουν το φάρμακο μπορεί να μην έχουν αναπτύξει τις πρακτικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να το διατηρήσουν», εξηγούν οι επιστήμονες.

Εξηγούν ταυτόχρονα ότι τα ευρήματα δεν οδηγούν στο γεγονος ότι αυτά τα φάρμακα δεν είναι χρήσιμα, αλλά υποστηρίζουν την προσέγγιση του NHS να δίνει προτεραιότητα σε άτομα με σοβαρή και σύνθετη παχυσαρκία που είναι πιο πιθανό να ωφεληθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ