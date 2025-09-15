Η φετινή απονομή των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες είχε τρεις μεγάλους νικητές: τη μίνι σειρά Adolescence του Netflix, το δραματικό The Pitt του HBO Max και την κωμωδία The Studio του Apple TV+.

Ο 15χρονος Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος άνδρας που κερδίζει Emmy, για τον ρόλο του στο Adolescence. «Δεν ήμουν τίποτα πριν τρία χρόνια – τώρα είμαι εδώ… Βγείτε λίγο από τη ζώνη άνεσής σας, ποιος νοιάζεται αν ντροπιαστείτε;» δήλωσε συγκινημένος παραλαμβάνοντας το βραβείο. Η σειρά σάρωσε με έξι διακρίσεις, μεταξύ των οποίων Καλύτερη Μίνι Σειρά, Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Στίβεν Γκρέιχαμ) και Β΄ Ανδρικού (Κούπερ).





Owen Cooper from "Adolescence" wins best supporting actor in a limited series at the #Emmys https://t.co/MswroJYEMq pic.twitter.com/EGTuHt4RJ6 — Variety (@Variety) September 15, 2025

Το The Pitt επικράτησε των πολυσυζητημένων Severance και The White Lotus και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, με τον Νόα Γουάιλ και την Κάθριν ΛαΝάσα να βραβεύονται για τις ερμηνείες τους. Το Severance πάντως απέσπασε δύο σημαντικά βραβεία, μεταξύ αυτών το Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Μπριτ Λόουερ.

Στην κωμωδία, ο Σεθ Ρόγκεν και το The Studio απέσπασαν τέσσερα βραβεία, μεταξύ αυτών Καλύτερης Κωμικής Σειράς, Α΄ Ανδρικού Ρόλου και Σκηνοθεσίας. «Ντρέπομαι ειλικρινά για το πόσο χαρούμενο με κάνει αυτό», σχολίασε ο ίδιος με χιούμορ.

Σπάνιο για τέτοιες βραδιές, η τελετή κύλησε σχεδόν στην ώρα της, με τον παρουσιαστή Νέιτ Μπαργκάτζε να υπενθυμίζει ότι για κάθε ομιλία που ξεπερνούσε τα 45 δευτερόλεπτα, μειωνόταν κατά 100.000 δολάρια η προγραμματισμένη δωρεά σε φιλανθρωπία.

Στο κόκκινο χαλί περπάτησαν λαμπερά ονόματα όπως η Σίντνεϊ Σουίνι, ο Πέδρο Πασκάλ και η Τζένα Ορτέγκα, ενώ τιμήθηκαν ακόμη το The Late Show with Stephen Colbert (Καλύτερη Εκπομπή Συνομιλιών), το Last Week Tonight with John Oliver (Καλύτερη Σατιρική Εκπομπή) και το The Traitors (Καλύτερο Ριάλιτι Ανταγωνισμού).



