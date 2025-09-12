Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη του θλίψη για το θάνατο του μαέστρου και συνθέτη Άγι Ιωαννίδη ο οποίος στη διάρκεια της μακρόχρονης παρουσίας του ως μαέστρος σε σημαντικές ορχήστρες σε πολλές χώρες, διεύθυνε έργα από ένα ευρύ φάσμα ειδών μουσικής και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και διακρίσεις, τιμώντας την πατρίδα του.

Ο Άγις Ιωαννίδης ήταν μια κορυφαία μουσική προσωπικότητα της Κύπρου αλλά και του διεθνούς χώρου. Έγραψε κλασσική μουσική, όπερες και ανέβασε στη σκηνή της κλασσικής μουσικής, με διασκευές, δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια, έργα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Με τις γνώσεις, το ταλέντο και τη μεγάλη εμπειρία του ως καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος στο εξωτερικό έβαλε γερές βάσεις στην Κρατική Ορχήστρα της Κύπρου και στην Ορχήστρα Νέων, ως ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής τους. Η δημιουργία και ανάπτυξη, με δική του πρωτοβουλία, του Μουσικού Εργαστηρίου της Κρατικής Ορχήστρας Νέων και της μετέπειτα παγκοσμίως αναγνωρισμένης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας, συνέβαλαν τόσο στην ενίσχυση της προσπάθειας εκπαίδευσης των νέων μουσικών όσο και στη σημαντική διεύρυνση του ρεπερτορίου και στην ανάπτυξη του επιπέδου των ορχηστρών.

Για την πολύχρονη, ανεξάντλητη και αξιόλογη αυτή προσφορά του, το ΑΚΕΛ του απένειμε το 2023 το βραβείο «Πολιτιστικής Προσφοράς Τεύκρος Ανθίας και Θοδόσης Πιερίδης».

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Άγι Ιωαννίδη και σε ολόκληρη την καλλιτεχνική κοινότητα της Κύπρου.

Η ανακοίνωση του Υφ.Πολιτισμού

Με βαθιά θλίψη, το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά τον διακεκριμένο Κύπριο αρχιμουσικό και συνθέτη Άγι Ιωαννίδη, ο οποίος απεβίωσε χθες Πέμπτη στη Λευκωσία, σε ηλικία 82 ετών.

Ο Άγις Ιωαννίδης υπήρξε μια εμβληματική μορφή της μουσικής ζωής της Κύπρου, με σπουδαία διεθνή πορεία και αφοσίωση στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ως πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και ως συνθέτης με πλούσιο έργο, συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της χορωδιακής τέχνης στον τόπο μας, εμπνέοντας γενιές μουσικών και φίλων της μουσικής.

Η προσφορά του, τόσο ως μαέστρου με πολυετή δράση στην Κύπρο και στο εξωτερικό, όσο και ως δημιουργού με έργα που παρουσιάστηκαν και αναγνωρίστηκαν διεθνώς, αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική παρακαταθήκη σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, εκ μέρους της Κυβέρνησης, εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που με το ταλέντο, την έμπνευση και το ήθος του σημάδεψε ανεξίτηλα τη μουσική ζωή της πατρίδας μας.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί με δημόσια δαπάνη, ως ένδειξη βαθιάς εκτίμησης και σεβασμού της πολιτείας προς το έργο και τη μνήμη του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την ανεκτίμητη συνεισφορά του στον πολιτισμό και την τέχνη