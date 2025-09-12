Η Γκαλερί HAUTEART στη Λεμεσό φιλοξενεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου 2025 τη νέα ατομική έκθεση του Κύπριου καλλιτέχνη Βαλεντίνου Βασιλείου, με τίτλο Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 19:00.

Η έκθεση εξερευνά τη σύγκρουση ανάμεσα στις αντιφάσεις της σύγχρονης εποχής μέσα από ένα εικαστικό ταξίδι δυαδικοτήτων: δύο αίθουσες, δύο ταυτότητες, δύο οράματα. Μάσκες που μιλούν πιο δυνατά από πρόσωπα, ψηφιακά τοπία που καταπνίγουν ανθρώπινες κραυγές και καμβάδες που λειτουργούν ως καθρέφτες των ανησυχιών της κοινωνίας.

Η βραδιά των εγκαινίων ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας παραδοσιακής παρουσίασης. Περιλαμβάνει περφόρμανς-έκπληξη, όπου οι επισκέπτες καλούνται να συμμετάσχουν σε έναν «γρίφο», live DJ set από τον ION, ιαπωνικές γεύσεις από το εστιατόριο Benzai και εκλεκτό κρασί. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα είναι μια πρωτότυπη δημοπρασία-λοταρία: κάθε επισκέπτης μπορεί να προτείνει τη δική του τιμή για την απόκτηση ενός έργου του Βασιλείου, σε μια διαδικασία που ενώνει την τέχνη με την εμπειρία.





Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 12:00 – 19:00 (κλειστά Σάββατο & Κυριακή)