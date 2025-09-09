Το Υφυπουργείο Πολιτισμού συγχαίρει με ανακοινώσεις του δύο Κύπριους καλλιτέχνες που πέτυχαν διεθνείς διακρίσεις, τον πιανίστα Χρήστο Φούντο και τον μουσικό, παραγωγό και συνθέτη Γιώργο Σόλωνος.

Το Υφυπουργείο συγχαίρει τον Χρίστο Φούντο για την κατάκτηση της τρίτης θέσης στον 65ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου «Ferruccio Busoni», που πραγματοποιήθηκε στο Μπολτσάνο της Ιταλίας, ενώ το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου συγχαίρει τον μουσικό, παραγωγό και συνθέτη Γιώργο Σόλωνος για την πρώτη θέση στην κατηγορία «Best Production / Καλύτερη Μουσική για το έργο του “Walking Away”, και την ανώτατη διάκριση «Best in Europe – Alternative Category / Καλύτερη Εναλλακτική Μουσική της Ευρώπης», στα InterContinental Music Awards 2025.

Η διάκριση στον διεθνούς κύρους θεσμό, ο οποίος απευθύνεται στους σημαντικότερους νέους σολίστες παγκοσμίως, αποδεικνύει το επίπεδο αφοσίωσης και καλλιτεχνικής παιδείας του κ. Φούντου, αναφέρει το Υφυπουργείο και προσθέτει η νέα του επιτυχία τιμά τον ίδιο προσωπικά και ολόκληρη την Κύπρο. Ο Χρήστος Φούντος προβάλλει με αξιώσεις το πολιτιστικό δυναμικό της χώρας στη διεθνή σκηνή, δείχνοντας τον τρόπο που οι νέοι Κύπριοι καλλιτέχνες μπορούν να αναμετρηθούν με τους κορυφαίους του κόσμου, σημειώνει.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού επισημαίνει πως η επιτυχία του Γιώργου Σόλωνος, ενός καλλιτέχνη που συνδυάζει τη διεθνή εμπειρία με τη βαθιά σύνδεση με την Κύπρο, αναδεικνύει την Κύπρο σε κόμβο σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας και ενισχύει το κύρος της στην παγκόσμια σκηνή.

Δηλώνει επίσης ότι είχε ήδη αναγνωρίσει την ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία του κ. Σόλωνος, παρέχοντάς του χορηγία ως πολιτιστικού δημιουργού το 2025, ενώ, παράλληλα, ο βραβευμένος δίσκος του αξιολογήθηκε με υψηλή βαθμολογία από αρμόδια επιτροπή, γεγονός που οδήγησε το Τμήμα στην αγορά περιορισμένου αριθμού βινυλίων του έργου, ως συμβολικό βραβείο και έμπρακτη στήριξη της δημιουργικής του πορείας.

