Η Πάφος αποτελεί διεθνές κέντρο της οπερατικής τέχνης, ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου, σε χαιρετισμό της εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας στην παράσταση «Carmen» του Pafos Aphrodite Festival 2025, στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

«H επιλογή του έργου και η προσεγμένη επιμέλεια της παραγωγής αποτελούν απόδειξη της δέσμευσης του Pafos Aphrodite Festival για προσφορά ακόμα μιας καλλιτεχνικά άρτιας και αισθητικά ποιοτικής παράστασης, που θα ικανοποιήσει τους θεατές που μαζεύονται στην Πάφο από όλο τον κόσμο για να απολαύσουν αυτό το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός», σημείωσε η κ. Κασσιανίδου.

«Γι’ αυτόν τον λόγο», συνέχισε, «το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζει και φέτος το Pafos Aphrodite Festival, αναγνωρίζοντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως πολύτιμο εταίρο, με τον οποίο ενώνουμε δυνάμεις για την ανάπτυξη και προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού και τον εμπλουτισμό του πολιτιστικού μας προϊόντος». Ως θεσμικός χορηγός, το Υφυπουργείο Πολιτισμού στηρίζει το Φεστιβάλ με μια χορηγία ύψους €150.000, επεσήμανε η Υφυπουργός, προσθέτοντας ότι «η κρατική αυτή χορηγία αποτελεί μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τον Σύγχρονο Πολιτισμό, με στόχο την προώθηση του τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας, στηρίζοντας την αναβάθμιση των υποδομών, παρέχοντας χορηγίες μέσω ανταγωνιστικών σχεδίων και προωθώντας την πολιτιστική εκπαίδευση».

Εκφράζοντας τις θερμές της ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Πάφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Pafos Aphrodite Festival, στους συνεργάτες, στους χορηγούς, στους εθελοντές και στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην παράσταση, η Βασιλική Κασσιανίδου επεσήμανε ότι «χάρη σε αυτούς, η Πάφος μετατρέπεται κάθε Σεπτέμβριο σε ένα διεθνές κέντρο της οπερατικής τέχνης».

Πηγή: ΚΥΠΕ