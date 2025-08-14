Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο μοναστήρι και τον ναό της Παναγίας της Κανακαριάς, στην κοινότητα Λυθράγκωμη της Καρπασίας, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο της συντήρησης, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιήθηκε υπό την τεχνική καθοδήγηση της UNDP, με τη συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εμπειρογνωμόνων και τεχνικών, στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Ελληνοκύπριος συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Σώτος Κτωρής σημείωσε πως «η αποκατάσταση της Παναγίας της Κανακαριάς αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η συνεργασία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα με ισχυρούς συμβολισμούς».

Όπως είπε, «η εκκλησία της Κανακαριάς καθώς και όλα τα μνημεία της Κύπρου, χριστιανικά και μουσουλμανικά, ενισχύουν την σύνδεση μας με τον τόπο και την ιστορία του. Μας υπενθυμίζουν ότι Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι μοιραστήκαμε για αιώνες την ίδια γεωγραφία και ότι τα μνημεία της Κύπρου συνιστούν τους αδιάψευστους μάρτυρες αυτής της πολυπολιτισμικής κληρονομιάς της Κύπρου».

Η εκκλησία αποτελεί σπάνιο αρχιτεκτονικό τεκμήριο, αφού διασώζει στοιχεία της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής εποχής.

Η Παναγία η Κανακαριά είναι κτισμένη επί των ερειπίων μιας ξυλόστεγης παλαιοχριστιανικής βασιλικής του 5ου αιώνα.

Ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ημικυκλική αψίδα της πρώτης φάσης, η οποία φιλοξενούσε το περίφημο ψηφιδωτό της ένθρονης Παναγίας με τους αγγέλους και τα μετάλλια των αποστόλων, χρονολογούμενο στο πρώτο τρίτο του 6ου αιώνα.

Ο ναός έχει υποστεί διαδοχικές αρχιτεκτονικές επεμβάσεις: μετά την καταστροφή του πρώτου ξυλόστεγου ναού, μετατράπηκε τον 8ο αιώνα σε μια καμαροσκέπαστη τρίκλιτη βασιλική, έως την ανακατασκευή του 12ου αιώνα οπόταν προστέθηκε ο τρούλλος και το φουρνικό, τεκμηριώνοντας μια συνεχή ιστορική παρουσία δεκαπέντε και πλέον αιώνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ