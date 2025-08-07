Βαθύτατη θλίψη εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τον θάνατο της Ρουθ Κεσισιάν, σημειώνοντας ότι η απώλειά της αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό για τον πολιτισμό της Κύπρου.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι η Ρουθ Κεσισιάν υπήρξε μια σπάνια φυσιογνωμία του πολιτιστικού τοπίου της Κύπρου, την οποία χαρακτήριζε το πάθος της για τη λογοτεχνία, την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου.

"Μέσα από το βιβλιοπωλείο Μουφλόν, το οποίο ίδρυσε ο πατέρας της, και τις εκδόσεις Moufflon, υπηρέτησε ακούραστα την πνευματική ζωή του τόπου για δεκαετίες, προσφέροντας έναν φιλόξενο χώρο σε όλους όσοι αναζητούσαν τη γνώση, το διάλογο και την πολιτιστική διάδραση", προσθέτει το Υφυπουργείο και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.