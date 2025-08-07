Τον επαναπατρισμό κυπριακών αρχαιοτήτων από τις ΗΠΑ και το Βέλγιο ανακοίνωσε την Πέμπτη το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σε τελετή χθες στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ουάσιγκτον, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση δύο κυπριακών αρχαιοτήτων. Πρόκειται για ένα πήλινο άρμα και ένα φλασκί της Δίχρωμης ΙV κεραμικής που χρονολογούνται στην Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδο (700-600 π.Χ.).

Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί το 2024 να πωλούνται σε δημοπρασία της γκαλερί «Art for Eternity» στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, από τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο, Αρχαιολογικούς Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Αναφέρεται ότι σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, την Interpol Λευκωσίας, το Γραφείο Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων και την Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων απέστειλε αίτημα στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για των επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων. Με την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και του FBI, η γκαλερί «Art for Eternity» αποδέχθηκε να επιστρέψει τις αρχαιότητες στην Κύπρο.

Εξάλλου σε τελετή που διοργανώθηκε χθες στα Γραφεία του οίκου δημοπρασιών Vanderkindere στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε επίσημη παράδοση μίας κυπριακής αρχαιότητας σε μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου.

Πρόκειται για αμφορέα της Δίχρωμης ΙV κεραμικής της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.).

Η αρχαιότητα είχε εντοπιστεί στις αρχές 2025 να πωλείται σε δημοπρασία του οίκου δημοπρασιών Vanderkindere στις Βρυξέλλες από τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Αρχαιολογικούς Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol Λευκωσίας, του Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων, της Μονάδας Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και της Eurojust, και με την παρέμβαση των Βέλγικων αρχών, ο οίκος αποδέχθηκε να επιστρέψει την αρχαιότητα.

