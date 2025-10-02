

Από τα ευτράπελα της Αθήνησι διαμονής.

Απέναντι από το διαμέρισμα όπου φιλοξενούμαι, στο Παγκράτιον, υπάρχει ένα μικρό, διακριτικό κατάστημα ψιλικών. Σκέφθηκα ότι ίσως πουλούσε καφέ, είτε Νεσκαφέ στο κυτίον, της Νεστλέ, είτε Λουμίδη ελληνικόν, ομοίως της... Νεστλέ, όπως έντρομος συνειδητοποίησα.



Το κατάστημα των ψιλικών διαχειριζόταν, την ώρα εκείνη, εκπροσωπώντας την ιδιοκτήτρια, ένας καλόβολος κύριος ...χονδρικής ηλικίας. 'Δεν έχουμε καφέ', μου λέει με απόλυτο τόνο. Κοιτώ αριστερά, ένα τελλάρο αυγά. Απέναντι, μαρμελάδες και μέλι. Πιο δεξιά, πωλείται και αλεύρι. Πίσω από τον γηραιό κύριο, ζάχαρη.

Θυμόμαστε το ρητό: 'η ζωή είναι άχαρη, χωρίς καφέ και ζάχαρη'. Κι επανερχόμαστε, διακριτικά: 'Μα, κύριέ μου, πουλιέται όλο το μενού ενός καλού και χορταστικού πετί ντεζενέ' - διότι, θυμήθηκα, οι γηραιότεροι Έλληνες λεξιδανείζονταν από τα γαλλικά, όχι τα αγγλικά, το... μπρέκφαστ τους. 'Καφέ δεν έχετε; Άστε, θα κοιτάξω γύρω μόνος μου, κι ό,τι πάρει το μάτι μου!' Κι όντως, πίσω από την κολώνα ένα ραφάκι καλοβαλμένα Νεσκαφέ. 'Α, καφέ θέλετε; Νόμισα ότι θέλετε να σας κάνω καφέ! Από αυτόν έχουμε! Έχουμε κι ελληνικό, Λουμίδη!', καθησυχάζει ο συμπαθής παππούλης.



Δεν θέλησα να του αποκαλύψω την οδυνηρή αλήθεια: πόσο έχει διεθνοποιηθεί το μαγαζί του! Νεστλέ ωλαί! Κι ο Νεστλελληνικός καφές! Μπήκαμε στην Ευρώπη! Ή, η Ευρώπη μπήκε σε μας; Υπάρχει, βλέπετε... αμοιβαιότητα στην σχέση!