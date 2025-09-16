Ω, της αηδίας, πατρίς, η αϊδιότης!



Κύπρος, της ευτελείας, πλέον, τόπος... Ο αδηφάγος Ερυσίχθων. Το χρήμα της Εξουσίας κι η εξουσία του Χρήματος.



Θλίψη. Κοινός τόπος σε συζήτηση, το μεσημέρι, με παλιούς συμμαθητές: η συνολική, καταλυτικά διαβρωτική διαφθορά στην πολιτική, ή πωλητική ζωή στην Κύπρο. Τρόπος του είναι για όσους το είναι τους αναλώθηκε στην απόκτηση του... 'τρόπου'.



Της γνώσης η απόγνωση... Επρόδωσαν την αρετή κι ήλθαν οι έσχατοι πρώτοι, με χρήμα παίρνεται η τιμή, κι αποτιμιέται ο φίλος...



Οι αιώνια πειναλέοι, η κατάρα του Ερυσίχθονα να κατατρώει τα πάντα, ώσπου ο κάποτε ωραίος τόπος να έχει γίνει πια βορά του εαυτού του, τις ίδιες του να τρώει σάρκες...



Η πωλητική! Η ιδιοτέλεια των σκοπών, η ατέλεια των τελών και του ελέγχου, η ευτέλεια των μέσων! Τέλεια!

Μια οσμή δυσωδίας, μια αποφορά, μια παχύρρευστη ιλύς, να ρέει και να λερώνει, σαν παχειά μαρμελάδα, του Σαρτρ το βρωμερό της Ναυτίας ιξώδες, να σκεπάζει τα πάντα, μια σιωπηρή αποθάρρυνση, σαν τον κήπο του Ρισινιόν, ένας βούρκος, του τόπου η τελεία, η τελειωτική ευτέλεια...



Πεθαίνοντας, ώ Δημητριάδη, ναι, πεθαίνοντας σαν χώρα... Η ευτέλεια. Η αηδία... Και πάλι. Μια από τα ίδια αποκαΐδια.



Κι ας πέθαινε, ζητείς, ώ πεισιθάνατε ποιητή, ανοίγοντας στην νύχτα το παράθυρο και φωνάζοντας μες' τα σκοτάδια ’αηδία!', ας πέθαινε τουλαχιστον κανένας από αηδία!...