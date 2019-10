«Παίξε για το όνομα μπροστά στη φανέλα και θα σε θυμούνται για το όνομα από πίσω.»

Αυτό ήταν το μήνυμα της Ομόνοιας προς τους ποδοσφαιριστές, που τους πωρώνει ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με αντίπαλο την Πάφο.

Δείτε την ανάρτηση των πρασίνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Play for the name on the front of the shirt and they will remember the name on the back! ☘️⚽️