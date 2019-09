Ενδιαφέρθηκε ο ΑΠΟΕΛ για τον νεαρό Μοχάμαντ Αμπού;

Αναλυτικά:

«Ο Αμπού ήταν πολύ κοντά στο να ενταχθεί στην ΑΕΚ Αθηνών για 500 χιλιάδες ευρώ αυτό το καλοκαίρι. Υπήρξε συμφωνία και ο παίκτης θα υπέγραφε συμβόλαιο τριών χρόνων. Όμως το πρόβλημα με τη visa του χάλασε τη μεταγραφή. Η ΑΕΚ ίσως επιστρέψει για αυτόν τον Ιανουάριο. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον και από τον ΑΠΟΕΛ».

Abu Zrayq was close to join Greek club AEK Athens for 500K euro this summer, The deal was agreed and he was supposed to sign a 3 yrs contract.



But a problem with his visa made the deal falls a part, AEK maybe return in January for him.



Apoel Nicosia were interested also. pic.twitter.com/ZDfzuxZfc7