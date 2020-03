Ρέγιες: «Ο γαμ…ος ιός είναι ύπουλος, δεν είναι ανέκδοτο»! (pic)

Ο Αλφόνσο Ρέγιες, αδελφός του αρχηγού της Ρεάλ Μαδρίτης και πρόεδρος της Ένωσης Παικτών στην Ισπανία, παραμένει σε απομόνωση τις τελευταίες 11 ημέρες και συνεχίζει την προσωπική μάχη του κατά του κορωνοϊού.

Η Ισπανία είναι η δεύτερη κατά σειρά πληγείσα χώρα στην Ευρώπη μετά από την Ιταλία που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προσπαθώντας να περιορίσει τη διασπορά του Covid-19.

Ο βετεράνος άσος της Εστουδιάντες, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάλαγα είναι σε καραντίνα από το περασμένο Σάββατο (14/3) κι ενημερώνει για την πορεία της υγείας του μέσω Twitter.

«Αυτός ο γαμ…ος (κορωνοϊός) είναι ένας πολύ δυνατός, σκληρός και ύπουλος αντίπαλος, πραγματικά επίμονος! Η ηλικία μου και η φυσική μου κατάσταση μού επιτρέπουν να παλέψω κι ελπίζω όλα να τελειώσουν γρήγορα. Για μένα, δεν θα είναι ανέκδοτο ή αστείο σε λίγα χρόνια. Σίγουρα δεν θα ήθελα να μιλήσω ξανά για αυτόν»!

El hideputa es un enemigo muy poderoso, cruel, traicionero y tremendamente persistente. Mi edad y condición física me permiten combatirlo y espero acabar con él lo antes posible.

Para mí no quedará en anécdota ni en risas dentro de unos años. Seguramente no querré hablar de él.