«Πελάτες» του Πάκο Λόπεζ, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ (pic)

Ο Πάκο Λόπεζ προπονητής της Λεβάντε, κατέγραψε με την νίκη με 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μία ιστορική επίδοση η οποία... σπανίζει στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Πάκο Λόπεζ έγινε ο πρώτος προπονητής στην La Liga, που κερδίζει εντός έδρας Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, μέσα σε μία χρονιά από την εποχή του Ουνάι Έμερι στην Σεβίλη την περίοδο 2015-16.

Η Λεβάντε με τον Πάκο Λόπεζ κέρδισε 3-1 την Μπαρτσελόνα και με 1-0 την Ρεάλ Μαδρίτης.

