Ρατσιστική επίθεση στον Λουκάκου (vid)

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης από τους οπαδούς της Κάλιαρι έπεσε ο επιθετικός της Ιντερ, Ρομέλου Λουκάκου, πριν εκτελέσει το πέναλτι που χάρισε την νίκη στην ομάδα του με 1-2 στον αγώνα της Σαρδηνίας.



Ένα επονείδιστο επεισόδιο, συνηθισμένο πλέον από τους οπαδούς των Σάρδων -έκαναν κάτι ανάλογο πέρυσι στον Μόιζε Κιν της Γιουβέντους-, έλαβε χώρα στο ματς για την 2η αγωνιστική της Serie A.

Ο Λουκάκου έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης την ώρα που ήταν έτοιμος να εκτελέσει πέναλτι. Ευστόχησε και τους έκλεισε το στόμα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Cagliari fans once again disgracing themselves.



This time they’re monkey chanting Romelu Lukaku.



Nothing will happen to punish them.



Utterly disgusting. pic.twitter.com/yxCdZ2xrrJ