Σε καραντίνα η Χέρτα

Ένας ποδοσφαιριστής της Χέρτα, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, βρέθηκε θετικός σε τεστ για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.



H ομάδα του Βερολίνου έκανε γνωστό ότι μετά από την εξέλιξη αυτή όλα τα μέλη της θα υποβληθούν σε εξετάσεις και θα μπουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες.



«Παραπονέθηκε για κάποια συμπτώματα και τον απομονώσαμε από την ομάδα. Το τεστ που του έγινε ήταν θετικό και πλέον όλοι οι παίκτες μας θα είναι σε απομόνωση για δύο εβδομάδες», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Χέρτα, Μίχαελ Πρέετς.

One of our players has unfortunately tested positive for Coronavirus. All players, coaches and backroom staff will now undergo the recommended 14-day isolation period. pic.twitter.com/vQcv7R7x9f