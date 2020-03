Τα 9 τρελά στατιστικά που δεν πιστεύεις ότι είναι αληθινά!

Μπορεί το ποδόσφαιρο να έχει σταματήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη εξαιτίας του Covid-19, ωστόσο πάντα η «στρογγυλή θεά» θα βρίσκεται στο προσκήνιο. Παρακάτω είναι τα πιο απίστευτα ρεκόρ τα οποία έχουν καταγραφεί στην ιστορία και είμαστε σίγουροι πως τα περισσότερα από αυτά θα σε αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Ας τα δούμε ένα-ένα...

1. Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε 91 γκολ σε μία χρονιά

Σίγουρα και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο πέρα από το μεγάλο επίτευγμα του Λιονέλ Μέσι. Πίσω στο 2012 ο Αργεντινός βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 91 φορές! Κι αυτό το πέτυχε σε 69 παιχνίδια για την Μπαρτσελόνα και τη χώρα του.

2. Το τρελό ρεκόρ του Ντιντιέ Ντρογκμπά

Ο Ιβοριανός στράικερ σκόραρε σε 11 τελικούς Κυπέλλου με την Τσέλσι, σκοράροντας στους 10 από αυτούς. Μόνο έναν έχασε. Αγαπημένος του αντίπαλος ήταν η Αρσεναλ. Συνολικά μέτρησε 15 γκολ απέναντι στους «κανονιέρηδες».

3. Η ηλικία του Ρόι Χόντζον και το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο τεχνικός της Κρίσταλ Πάλας διανύει το 72ο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1947. Μάλιστα γεννήθηκε πριν από την ανέγερση του σταδίου Σαντιάγο Μπερναμπέου.

4. Ο Μουρίνιο και το αήττητο ρεκόρ του

Μπορεί η μπογιά του να έχει περάσει από την προπονητική ωστόσο ο Ζοσέ Μουρίνιο πέτυχε ένα αξιοσημείωτο ρεκόρ πριν από μερικά χρόνια. Δεν έχασε κανένα εντός έδρας παιχνίδι από τον Μάρτιο του 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2011. Σε αυτό το διάστημα καθοδήγησε τέσσερις διαφορετικές ομάδες. 9 χρόνια και 150 παιχνίδια!

