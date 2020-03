«Την είδε»... τατάς εν μέσω καραντίνας ο Μίλνερ!

Ο Τζέιμς Μίλνερ έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων για τους τρόπους ενασχόλησης του στο σπίτι. Οι διασκεδαστικές του ασχολίες αυτήν την περίοδο ξεχωρίζουν μιας και δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, λόγω κορωνοϊού.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο εβδομάδες από την τελευταία φορά όπου ο Μίλνερ και οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ έδωσαν το τελευταίο του παιχνίδι. Μετά την έξαρση του Covid-19 έχει μπει λουκέτο στις αθλητικές δραστηριότητες της Αγγλίας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Έτσι, υπάρχει άπλετος χρόνος για τους ποδοσφαιριστές για να περάσουν σπίτια τους.

Ο αρχηγός των «Reds» αφού χώρισε σε κουτιά το τσάι, αφού μέτρησε με χάρακα το γρασίδι του κήπου του και αφού έξυσε όλα τα μολύβια του, αποφάσισε να δώσει ονόματα παικτών στα αντικείμενα του σπιτιού του.

'Bread Friedel': Liverpool's James Milner picks his Isolation XI from food and household objects https://t.co/nZ9v03vQgH pic.twitter.com/haEUV7vPjB