Premier League: Ανακοίνωσε Hall of Fame!

Ως την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει ένας ποδοσφαιριστής από τη Λίγκα χαρακτήρισε η Premier League το Hall of Fame, τη δημιουργία του οποίου ανακοίνωσε το κορυφαίο πρωτάθλημα!



Η Premier κάνει το επόμενο βήμα σε ό,τι αφορά τη λάμψη και τον αντίκτυπό της και αποφάσισε να δημιουργήσει Hall of Fame, στο οποίο σταδιακά θα μπαίνουν ποδοσφαιριστές που έγραψαν ιστορία στα αγγλικά γήπεδα.



Οι δυο πρώτοι της λίστας αλλά και η πρώτη φουρνιά των υποψήφιων θα ανακοινωθεί στις 19 του Μάρτη και όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι της διοργανώτριας αρχής: «Θα πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που θα μπορεί να λάβει ένας ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από το πρωτάθλημα».



Το κριτήριο για την είσοδο στο Hall of Fame θα είναι μονάχα όσα κατάφερε ο κάθε παίκτης στην Premier League ανεξαρτήτως αν είχε «φτιάξει» το όνομά του πριν μετακομίσει στην Αγγλία, ενώ, θα υπάρχει δικαίωμα ψήφου και από τους οπαδούς!

Απο: gazzetta.gr