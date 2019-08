"Σε προχωρημένο στάδιο επαφών για δανεισμό του Χέφελ" (Δημοσίευμα)

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδα sport24.gr, ο Άρης είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών με την ΑΕΚ Λάρνακας ώστε να αποκτήσει τον Έκτορ Χέφελ, με τη μορφή δανεισμού. Αναλυτικά:

Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΑΕΚ Λάρνακας για τον δανεισμό του Έκτορ Χέβελ. Το who is who του 23χρονου Ολλανδού, που έχει και ισπανική υπηκοότητα. (VIDEO)

Έναν ακόμη ποδοσφαιριστή κινείται να κλείσει ο Άρης. Οι πληροφορίες του Sport24.gr αναφέρουν ότι οι κίτρινοι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με την ΑΕΚ Λάρνακας ώστε να αποκτήσουν τον Έκτορ Χέβελ με τη μορφή δανεισμού. Είναι γεννημένος στις 15 Μαΐου 1996, έχει ύψος 1,71 και αγωνίζεται στις θέσεις 8-10.

Ο 23χρονος έχει χριστεί δύο φορές διεθνής με την U20 της Ολλανδίας, ενώ διαθέτει και ισπανική υπηκοότητα. Η ΑΕΚ Λάρνακας τον είχε αποκτήσει το 2017 από την Ντε Χάαχ, από την ομάδα στην οποία έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Φέτος με την ομάδα της Κύπρου ο Χέβελ έπαιξε και στα έξι παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League, έχοντας δύο γκολ και δύο ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την Τετάρτη (28/8) την απόκτηση του 22χρονου Αργεντινού μέσου, Ντανιέλ Μαντσίνι, από την Μπορντό.