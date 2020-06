Απόλλων: Ελκυστικό πακέτο «ALL IN ONE»

Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν με το ελκυστικό «ALL IN ONE».

Αναλυτικά:

H Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας μας, για την κυκλοφορία της νέα κάρτας «ALL IN ONE» για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2020-2021, η οποία ανταμείβει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, ενώ παράλληλα, αποτελεί ένα ελκυστικό πακέτο για όλους τους φίλους του Απόλλωνα για τη νέα περίοδο.

Η κάρτα «ALL IN ONE» Απόλλωνα περιλαμβάνει όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας για την περίοδο 2020-21 σε πρωτάθλημα ανεξάρτητα από φάσεις, σε κύπελλο (πλην του τελικού) και Ευρώπη μέχρι και τη φάση των play-off, καθώς επίσης πολλά άλλα προνόμια, ενω διατίθεται σε εξαιρετικά ελκυστικές τιμές.

Ιδιαίτερη αναφορά στην επίσημη φανέλα 2020-2021, η οποία θα δίνεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους τύπους καρτών (εκτός Junior Club). Για την επιλογή φανέλας (home ή away) και μεγέθους, θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με τη μέθοδο του «First Come / First Served». Σε περίπτωση εξαντλήσεως του στοκ, θα υπάρχει εναλλακτική επιλογή από το Απόλλων Official Store. Διευκρινίζεται ότι παιδικό νούμερο φανέλας, θα μπορούν να πάρουν μόνο παιδιά κάτω των 12 με κάρτα VIP Youth.

Τονίζεται ότι λόγω της πανδημίας Covid19 και της αβεβαιότητας η οποία επικρατεί, ο Απόλλωνας δημιούργησε τη συγκεκριμένη κάρτα αποκλειστικά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπου σκοπός είναι να ικανοποιηθεί απόλυτα ο οπαδός της ομάδας μας, ανεξάρτητα από την όποια εξέλιξη της πανδημίας ή όποιους περιορισμούς τυχόν αποφασιστούν στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021. Η προσφορά είναι τέτοια που καλύπτει και τα χειρότερα σενάρια. Χαρακτηριστικά, η κάρτα «BLUE», την οποία προμηθεύεται η μεγάλη μάζα του κόσμου, θα διατίθεται για ανανέωση στην τιμή των €100.00 μόνο και θα συμπεριλαμβάνει την επίσημη φανέλα και πολλά άλλα ωφελήματα.

Η ημερομηνία έναρξης πώλησης των καρτών «ALL IN ONE» Απόλλωνα 2020-2021, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με περισσότερες πληροφορίες, ενώ στις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει πολυσέλιδο ενημερωτικό έντυπο με αναλυτικές λεπτομέρειες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ «ALL IN ONE» CARD ELITE €1,000 €1,100 VIP €450 €550 VIP YOUTH €100 €140 BLUE €100 €140 JUNIOR CLUB €20 €20

* Ειδικές εκπτώσεις ισχύουν για μέλη του σωματείου και για πακέτα corporate.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ:

- Η κάρτα ELITE παραμένει ως έχει με σημαντική μείωση στην τιμή της.

- Οι κάρτες GOLD και PLATINUM καταργούνται. Δημιουργία της νέας κάρτας VIP σε τιμή πολύ χαμηλότερη από τις Platinum και με περισσότερα προνόμιααπό τις Gold.

- Οι κάρτες LADY και TEENS καταργούνται και ενσωματώνονται στις BLUE.

- H κάρτα JUNIOR CLUB παραμένει ως έχει.

«APOLLON REWARDS»

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα λειτουργήσει και το πρόγραμμα ανταμοιβής «APOLLON REWARDS» το οποίο θα αφορά την αγορά καρτών «ALL IN ONE», εισιτηρίων αγώνων και τις αγορές από το APOLLON OFFICIAL STORE.

Στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν όλοι οι κάτοχοι κάρτας «ALL IN ONE» και όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα μέσω της νέας ιστοσελίδας διάθεσης εισιτηρίων της ομάδας μας, η οποία θα λειτουργήσει με την έναρξη της προπώλησης των καρτών «ALL IN ONE».

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ανταμοιβής, θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΑΡΤΩΝ «ALL IN ONE»

- Όλοι οι εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος (ανεξάρτητα από φάσεις), όλοι οι εντός έδρας αγώνες Κυπέλλου (πλην του τελικού) και όλοι οι εντός έδρας Ευρωπαϊκοί αγώνες μέχρι και τη φάση των Play off.

- Δώρο η επίσημη φανέλα 2020-21. Για την επιλογή φανέλας (home ή away) και μεγέθους, θα τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με τη μέθοδο του «First Come / First Served». Σε περίπτωση εξαντλήσεως του στοκ, θα υπάρχει εναλλακτική επιλογή από το APOLLON OFFICIAL STORE. Διευκρινίζεται ότι παιδικό νούμερο φανέλας, θα μπορούν να πάρουν μόνο παιδιά κάτω των 12 με κάρτα VIP Youth.

- Ειδική προνομιακή τιμή στις επίσημες εκδρομές της ομάδας για τους εκτός έδρας Ευρωπαϊκούς αγώνες.

- 15% έκπτωση στο APOLLON OFFICIAL STORE.

- Ειδικές εκπτώσεις από επιλεγμένες εταιρείες, υπηρεσίες και προϊόντα.

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης «APOLLON REWARDS»

- Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες της ομάδας.

- Εξασφαλισμένο εισιτήριο για αγορά σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό κυπέλλου.

- Συμμετοχή στο Media Club του Απόλλωνα (ενημέρωση για τα νέα της ομάδας με sms).

* Στη συνέχεια θα προστεθούν επιπλέον προνόμια καθώς η Εταιρεία του Απόλλωνα, ετοιμάζει εκπλήξεις για τους φίλους της ομάδας μας.

