Ο Απόλλωνας θα τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο Απόλλωνας προκειμένου να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η διοίκηση των κυανολεύκων στην ανακοίνωση για την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, ενημερώνει ότι όσες γυναίκες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα θα το κάνουν δωρεάν.

Η ανακοίνωση

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ενημερώνει ότι από το απόγευμα της Τρίτης (03/03, 15:00), αρχίζει η προπώληση των εισιτηρίων για τον επικείμενο αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή (08/03, 18:00) στο Τσίρειο Στάδιο.



Σημείο προπώλησης, το Apollon Official Store, το οποίο βρίσκεται στην οδό Γλάδστωνος 69 (τηλ. 2535 1954).



Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν οριστεί ως εξής:



Κανονικό: 12 ευρώ

Μαθητικό: 8 ευρώ



Παιδιά κάτω των 14 ετών θα εισέρχονται δωρεάν ΑΛΛΑ θα πρέπει να παραλάβουν ΠΑΙΔΙΚΟ εισιτήριο από το Apollon Official Store ή από τα εκδοτήρια στο Τσίρειο Στάδιο την ημέρα του αγώνα (υποχρεωτική συνοδεία από ενήλικα).



Οι φίλοι της ομάδας μας μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο τους και μέσω της υπηρεσίας ONLINE TICKETS (ΕΔΩ).





Λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας η οποία συμπίπτει με την ημέρα του αγώνα, όλες οι γυναίκες δικαιούνται δωρεάν εισιτήριο το οποίο μπορούν να παραλάβουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Apollon Official Store μέχρι το Σάββατο (7/3). Τονίζεται ότι δεν θα μπορούν να παραλάβουν δωρεάν εισιτήριο από τα ταμεία του γηπέδου.



Σημαντικές Διευκρινίσεις:



Για την έκδοση εισιτήριου απαιτείται κάρτα φιλάθλου, καθώς από τις 25/8/2018 τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική νομοθεσία και το σύστημα έκδοσης εισιτήριων δεν θα επιτρέπει την έκδοση εισιτήριου χωρίς την κάρτα φιλάθλου.



Επίσης η έκδοση της κάρτας φιλάθλου μπορεί να γίνει διαδικτυακά στον πιο παρακάτω σύνδεσμο (ΕΔΩ).



Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 ισχύουν κανονικά και στους εντός έδρας αγώνες της 2ης φάσης του πρωταθλήματος.



Ώρες και μέρες λειτουργίας του Apollon Official Store:



Τρίτη 03/03: 15:00 - 19:00

Τετάρτη 04/03: 09:00 - 14:30

Πέμπτη 05/03: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00

Παρασκευή 06/03: 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00

Σάββατο 07/03: 09:00 - 14:30