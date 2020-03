Επίσημο: Αναβλήθηκαν οι αγώνες σε Τσάμπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ

Με επίσημη ανακοίνωσή της η UEFA έκανε γνωστό ότι αναβάλλονται τα προγραμματισμένα για την επόμενη εβδομάδα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι αναβάλλονται και οι προγραμματισμένες για την επόμενη Παρασκευή κληρώσεις για τα προημιτελικά τόσο του Τσάμπιονς Λιγκ όσο και του Γιουρόπα Λιγκ.

Στην σχετική ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στη συνέχεια των δύο διοργανώσεων παραπέμποντας στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει την Τρίτη 17 Μαρτίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των 55 Ομοσπονδιών, της ECA (δηλαδή των συλλόγων) και των ποδοσφαιριστών, και στην οποία αναμένεται να υπάρξουν οριστικές αποφάσεις τόσο για το Τσάμπιονς Λιγκ και το Γιουρόπα Λιγκ όσο και για του EURO του καλοκαιριού.



Έτσι, την επόμενη εβδομάδα δεν θα διεξαχθεί καμία αναμέτρηση και μένει να φανεί αν έχει βάση το σενάριο που θέλει την UEFA να μην διακόπτει οριστικά τις διοργανώσεις της, αλλά να τις συνεχίζει αργότερα με μονά παιχνίδια από τα προημιτελικά και έπειτα.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.



