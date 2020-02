Σιμεόνε: Έδωσε πραγματικό σόου στην άκρη του πάγκου! (video)

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε μάλλον ήθελε να κοντράρει τον Γιούργκεν Κλοπ σε πάθος και κατάφερε να εντυπωσιάσει και τον Γερμανό τεχνικό της Λίβερπουλ με τις αντιδράσεις του και τον τρόπο που δεν σταμάτησε λεπτό να ξεσηκώνει τον κόσμο της Ατλέτικο...

Ο «Τσόλο», παραμονές της πρώτης αναμέτρησης με τους Πρωταθλητές Ευρώπης για τους «16» του Champions League είχε αναφέρει ότι ο κόσμος και η έδρα στο πρώτο ματς έπρεπε να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Το πήρε... προσωπικά κι όταν αντιλαμβανόταν πως η ένταση έπεφτε, σήκωνε τα χέρια κι έκανε σαν τρελός στον πάγκο του για να ξεσηκώσει τους οπαδούς, που απαντούσαν άμεσα στο κάλεσμά του.

Ο Κλοπ, μάλιστα, λίγο μετά το φινάλε του ματς όταν ρωτήθηκε για τον συνάδελφό του ανέφερε: «Ουάου, το έκανε για 75 λεπτά...».

You often hear that a manager "kicks every ball" with his team from the sidelines...



But Diego Simeone takes that to a whole new level



A manager who lives and breathes for his team. pic.twitter.com/A1ByqjIYvv