Άγριο ξύλο στους δρόμους μετά το Τότεναμ-Μπάγερν (video)

Άγγλοι και Βαυαροί οπαδοί επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα έξω από το γήπεδο της Τότεναμ, μετά το 7-2 της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στα «σπιρούνια»!

Βίντεο που κυκλοφόρησε απ' όσα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης μετά το παιχνίδι, κατά το οποίο η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο διασύρθηκε με το τελικό 7-2 από τους ποδοσφαιριστές του Νίκο Κόβατς, αποτυπώνει τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν με τις... οδομαχίες ανάμεσα σε Άγγλους και Γερμανούς.

This isn’t how you should conduct yourself in or outside a football stadium BUT spurs got 7 goals put past them at home then the Germans rushed them outside their own stadium bad night all round tbf. #TOTBAY #ChampionsLeague pic.twitter.com/7eJNHmHITl