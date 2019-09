FIFA Best: Όλα τα βραβεία (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι πήρε το βραβείο της FIFA για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2019, νικώντας στη σχετική ψηφοφορία τους Βιρτζίλ Φαν Ντάικ και Κριστιάνο Ρονάλντo. Aναλυτικά όλα τα βραβεία της βραδιάς.

Ίδιοι πρωταγωνιστές σε μία εξαίσια ποδοσφαιρική παράσταση με διαφορετικό όμως επίλογο! Όπως και στα βραβεία της UEFA έτσι και σε αυτά της FIFA για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2019 διεκδίκησαν τον τίτλο οι Βιρτζίλ Φαν Ντάικ, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν νικητής ο Ολλανδός αμυντικός και κάτοχος του Champions League με την Λίβερπουλ αλλά ο Λιονέλ Μέσι.



Ο Pulga, ο οποίος μέσα στο 2019 πανηγύρισε την κατάκτηση της La Liga και έφτασε ως τα ημιτελικά του Champions League με την Μπαρτσελόνα, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 2013 που πήρε το βραβείο χωρίς να έχει κατακτήσει το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου την ίδια χρονιά, με τον πρωταθλητή Ιταλίας με την Γιουβέντους, Κριστιάνο Ρονάλντο, να λάμπει διά της απουσίας του από το γκαλά που έγινε στην Σκάλα του Μιλάνου.

"Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μου έδωσαν αυτό το βραβείο. Τα ατομικά βραβεία έρχονται δεύτερα για μένα, το βραβείο πρέπει να είναι συλλογικό. Αυτή είναι μία ξεχωριστή βραδιά για μένα επειδη βλέπω εδώ τη γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου, επειδή είναι η πρώτη φορά που είναι εδώ με μένα και συμμετέχουν σε μία τέτοια βραδιά.



Τις άλλες φορές ήταν πολύ μικρά τα παιδιά μου. Θα ήθελαν λοιπόν να γιορτάσω αυτή την εκπληκτική στιγμή μαζί τους. Είναι μία μοναδική και ανεκτίμητη στιγμή. Είναι όλοι ερωτευμένοι με το ποδόσφαιρο και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που σας έχω όλους εδώ.

Ήταν μία εκπληκτική ημέρα και θέλω να την μοιραστώ μαζί σας, τόσο με αυτούς που είναι εδώ όσο και με εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν", δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι, που έφτασε τις έξι κατακτήσεις του συγκεκριμένου βραβείου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ.



Όσο για τον τίτλο της καλύτερης παίκτριας στον κόσμο, αυτός κατέληξε στα χέρια της Mέγκαν Ραπίνο, με την 34χρονη Αμερικανίδα εξτρέμ να επιβραβεύεται μετά από μία σούπερ χρονιά που την βρήκε το περασμένο καλοκαίρι να κατακτάει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ.

Συνυποψήφιές της για τοντίτλο της κορυφαίας ήταν η επίσης Αμερικανίδα Άλεξ Μόργκαν και η Αγγλίδα Λούσι Μπρονζ.

Στο γκαλά της FIFA ωστόσο δεν υπήρχε μόνο η βράβευση για τον κορυφαίο παίκτη και παίκτρια του 2019 αλλά δόθηκαν 9 ακόμα βραβεία. Αυτά είναι τα εξής:

Βραβείο Φέρεντς Πούσκας (για το καλύτερο γκολ της χρονιάς): Νικητής ο Ντάνιελ Ζόρι για το εκπληκτικό γκολ του με ανάποδο ψαλίδι κόντρα στην Φερεντσβάρος στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντέμπρετσεν, με τον 18χρονο Ούγγρο φορ να επικρατεί στη σχετική ψηφοφορία έναντι των Λιονέλ Μέσι και Χουάν Φερνάντο Κιντέρο.

Βραβείο για τον καλύτερο τεχνικό: Νικητής ο Γιούργκεν Κλοπ που πανηγύρισε το 2019 το Champions League ως τεχνικός της Λίβερπουλ, με τον Γερμανό να αφήνει πίσω του τους Πεπ Γκουαρδιόλα και Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Βραβείο για τον καλύτερο οπαδό: Η Σίλβια Γκρέκο που πηγαινει στο γήπεδο της Παλμέιρας και περιγράφει τους αγώνες της βραζιλιάνικης ομάδας στον τυφλό γιο της, που τον συνοδεύει στις εξέδρες.

Βραβείο για την καλύτερη τερματοφύλακα: Νικήτρια η γκολκίπερ της Ατλέτικο Μαδρίτης και αρχηγός της εθνικης ομάδας της Ολλανδίας, Σάρι Φαν Φένεντααλ.

Βραβείο Fair Play: Νικητές ο Μαρσέλο Μπιέλσα και όλη ομάδα της Λιντς, καθώς σε αγώνα της Championship την περασμένη σεζόν κόντρα στην Άστον Βίλα, ο Αργεντινός έδωσε εντολή στους παίκτες του να αφήσουν να σκοράρει η αντίπαλος για να τηρηθεί το fair play (τα παγώνια είχαν σκοράρει ενώ βρισκόταν στο έδαφος τραυματίας ένας παίκτης των βίλανς) παρά το γεγονός πως η Λιντς είχε μεγάλη ανάγκη τη νίκη κυνηγώντας να μπει στα play off για μία θέση στην Premier League.

Καλύτερη γυναικεία 11άδα: Φαν Φένεντααλ (τερματοφύλακας), Ρενάρντ, Μπρονζ, Ο'Χάρα, Φίσερ (άμυνα), Χένρι, Λαβέλ, Ερτς (μεσαία γραμμη), Μόργκαν, Ραπίνο, Μάρτα (επίθεση).

Βραβείο για τον καλύτερο τερματοφύλακα: Νικητής ο Άλισον Μπέκερ που κατέκτησε το Champions League με την Λίβερπουλ, επικρατώντας στη σχετική ψηφοφορία των Έντερσον Μοράες και Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Βραβείο για την καλύτερη προπονήτρια: Νικήτρια η Τζιλ Έλις που κατέκτησε το Μουντιάλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε η πρώτη στην ιστορία που κατέκτησε δύο διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα (2015, 2019).

Καλύτερη ανδρική 11άδα: Άλισον Μπέκερ (τερματοφύλακας), Ματάις Ντε Λιχτ, Σέρχιο Ράμος, Βιρτζίλ Φαν Ντάικ, Μαρσέλο (άμυνα) Λούκα Μόντριτς, Φρένκι Ντε Γιονγκ (μεσαία γραμμή), Κιλιάν Εμπαπέ, Λιονέλ Μέσι, Εντέν Αζάρ, Κριστιάνο Ρονάλντο (επίθεση).

