Επίσημο:Εγκρίθηκαν οι 5 αλλαγές σε αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ

Η αντίστροφη μέτρηση για την αγωνιστική δράση (17/6) στην Πρέμιερ Λιγκ έχει ξεκινήσει και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς κάθε αγώνας θα περιλαμβάνει πέντε αλλαγές, όπως γίνεται και στην Μπουντεσλίγκα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αγωνιστική δράση στην Πρέμιερ Λιγκ έχει ξεκινήσει και, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, κάθε αγώνας θα περιλαμβάνει πέντε αλλαγές, όπως γίνεται και στην Μπουντεσλίγκα.

Η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού ποδοσφαίρου αποφάσισε οι ομάδες να έχουν το δικαίωμα αν θελήσουν να πραγματοποιήσουν πέντε αλλαγές, όπως συμβαίνει και στο γερμανικό πρωτάθλημα, που ξεκίνησε πρώτο και συνεχίζεται με κανονική ροή.

Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε από όλους τους συλλόγους, με τους ιδιοκτήτες να συμφωνούν πως με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί από την αγωνιστική απραξία. Τέλος, στους πάγκους ο κάθε προπονητής θα έχει δικαίωμα να επιλέξει ανάμεσα σε εννέα αναπληρωματικούς και όχι εφτά.

For the remainder of the 2019/20 season, Premier League clubs will now be able to make 5️⃣ substitutes instead of 3️⃣



The maximum number of substitute players on the bench has been increased from 7️⃣ to 9️⃣



Full statement on these temporary rule changes: https://t.co/PKVveZclca pic.twitter.com/9B5PE404wG