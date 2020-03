Μήνυμα συμπαράστασης της Αταλάντα στην Ντιναμό για το σεισμό

Η Αταλάντα έχει έδρα το Μπέργκαμο, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της επέλασης του κορονοϊού στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά, οι Μπεργκαμάσκι βρήκαν το κουράγιο να στείλουν μήνυμα συμπαράστασης στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, μετά τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε την κροατική πρωτεύουσα.

«Εμπρός Ζάγκρεμπ, εμπρός Ντινάμο. Αγάπη για το Ζάγκρεμπ. Μείνετε ασφαλείς», ήταν το «τιτίβισμα» της Αταλάντα. Ποιος θα το έλεγε στις δύο ομάδες πως θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, όταν τέθηκαν αντιμέτωπες στην φάση ομίλων του Champions League, πρώτα στο Ζάγκρεμπ και στην συνέχεια στο Μιλάνο;

Come on #Zagreb, come on @gnkdinamo!