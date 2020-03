Μερκής:"Ύψιστη τιμή και ευλογία να αγωνίζεσαι την φανέλα της Κύπρου"

Στο ποδόσφαιρο όταν είσαι επαγγελματίας υπάρχουν δύο παράλληλοι δρόμοι. Ο ένας του επαγγελματία, με στόχους πρωταθλητισμού και ανταγωνιστικότητας. Δρόμος που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να τον υπηρετώ στο 100% με απόλυτη αφοσίωση προς την ομάδα που με εμπιστεύεται. Ο άλλος δρόμος, με τις ίδιες ατομικές απαιτήσεις αλλά με την ιδιαίτερη προσθήκη και της συναισθηματικής προσφοράς είναι αυτός της Εθνικής ομάδας. Θεωρώ ως ύψιστη τιμή και ως ευλογία το ότι επιλέχθηκα να υπηρετήσω την φανέλα με το έμβλημα της Κύπρου. Από την πρώτη μου παρουσία στην Εθνική Παίδων μέχρι και την Ανδρών, η στιγμή της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου ήταν το απόλυτο αίσθημα ολοκλήρωσης των ποδοσφαιρικών μου ονείρων. Είμαι πλέον στα 36 μου χρόνια και νιώθω ότι ήρθε η ώρα να παραδώσω αυτή την τιμημένη φανέλα, στις νέες γενιές που οφείλουν να την τιμήσουν, εκπροσωπώντας όλους τους Κύπριους με περηφάνια και με ιδρώτα. Σήμερα ο ποδοσφαιρικός μου κύκλος με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κλείνει. Είναι μια δύσκολη απόφαση γιατί έχω συνδεθεί πάρα πολλά χρόνια με αυτό το κομμάτι της ποδοσφαιρικής μου ζωής. Είναι όμως μια απόφαση που πρέπει να παρθεί γιατί αυτό μου επιβάλλει η κρίση μου την δεδομένη στιγμή. Φεύγω υπερήφανος και πλήρης για να αφιερωθώ πλέον αποκλειστικά στην ομάδα μου, τον ΑΠΟΕΛ. Επιθυμώ να ευχαριστήσω για αυτό το διάστημα, τους ανθρώπους που με επέλεξαν και μου έδωσαν την ευκαιρία να τιμήσω και να τιμηθώ από τα χρώματα της πατρίδας μου. Τον Χριστάκη Χριστοφόρου, προπονητή μου στην Παίδων και στην Ανδρών. Τον Γιαννάκη Γιαγκουδάκη, προπονητή μου στην Εθνική Νέων. Τους προπονητές μου στην Ελπίδων, Σοφούλη Στυλιανού και Άντρο Κουλουμπρή. Τους Άγγελο Αναστασιάδη, Νίκο Νιόμπλια, Πάμπο Χριστοδούλου και Ben Simon,στην Εθνική Ανδρών. Ευχαριστώ επίσης όλα τα μέλη των τεχνικών επιτελείων και το υπόλοιπο προσωπικό που δουλέψαμε μαζί τόσα χρόνια. Την ηγεσία της ΚΟΠ, τους υπεύθυνους των Εθνικών ομάδων που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με υποστήριζαν. Φόρεσα το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Εθνικής Κύπρου. Αυτό αποτελεί την υπέρτατη τιμή για έναν ποδοσφαιριστή. Εύχομαι στους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν να σταθούν στην παράταξη, το ίδιο περήφανοι και να πετύχουν ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.

