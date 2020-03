Ενώνουν τις δυνάμεις τους Pascal Football Cup και Cablenet

Η Cablenet παρουσιάζει το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών όπου συμμετέχει η ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου, προβάλλοντας ζωντανά από την τηλεοπτική της πλατφόρμα τους ημιτελικούς και τελικούς της διοργάνωσης, οι οποίοι φέτος θα διεξαχθούν το τριήμερο 21-23 Απριλίου.



Ένα σταθερό συνοδοιπόρο αλλά και τηλεοπτική στέγη αποκτά το Pascal Football Cup, μέσω της συμφωνίας πολυεπίπεδης συνεργασίας που επετεύχθη με την Cablenet, στη βάση της οποίας η διοργάνωση μετονομάζεται σε Pascal Football Cup presented by Cablenet. Το τουρνουά ακαδημιών όπου συμμετέχει η ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου στις ηλικίες 6-12 χρόνων, θα διεξαχθεί φέτος 21-23 Απριλίου, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ στη Λευκωσία.



Την Πέμπτη 23 Απριλίου οι ημιτελικοί και τελικοί, καθώς και η τελετή λήξης, θα προβληθούν ζωντανά από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Cablenet. Τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση έχουν επιβεβαιώσει έως τώρα μεγάλες ομάδες όπως ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, ο Απόλλων και η ΑΕΛ.



Η ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη του τουρνουά αποτελεί σημαντικό κίνητρο αλλά και ευκαιρία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αφού θα έχουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά στο τηλεοπτικό κοινό. Η Cablenet θα προβάλλει και θα στηρίξει ποικιλοτρόπως τη διοργάνωση, δίνοντας την ευκαιρία , στους προπονητές, στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και στους γονείς τους να ζήσουν ξανά τις μεγαλύτερες στιγμές των αγώνων.



«Διοργάνωση με κύρος»

«Η Cablenet σχεδιάζει μακροπρόθεσμα την παρουσία της στο κυπριακό ποδόσφαιρο και για το λόγο αυτό δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επόμενη γενιά των πρωταγωνιστών των γηπέδων, που είναι τα σημερινά παιδιά των ακαδημιών» δήλωσε ο TV Content Manager της Cablenet κ. Αντώνης Κυπριανού και πρόσθεσε: «Το Pascal Football Cup 2020 presented by Cablenet είναι μια διοργάνωση με κύρος η οποία τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΠ και προσελκύει σχεδόν όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο κυπριακό ποδόσφαιρο, κάτι που σε συνδυασμό με τις άρτιες εγκαταστάσεις των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για να εξελιχθεί σε σημαντικό θεσμό».



Από την πλευρά του ο διευθυντής της διοργάνωσης κ. Νίκος Χαραλάμπους αναφέρει: «Η στρατηγική συνεργασία με την Cablenet θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το τουρνουά και να το καθιερώσουμε ως τη διοργάνωση των ελίτ ακαδημιών. Είμαστε μόλις στο δεύτερο χρόνο και τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά».



Για παιδιά 6-12 χρόνων



Στο φετινό Pascal Football Cup presented by Cablenet δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά ακαδημιών γεννημένα από το 2008 έως και το 2014. Στην ηλικιακή κατηγορία 2008 οι αγώνες θα είναι 11vs11, 9vs9, στην ηλικιακή κατηγορία 2009, στις κατηγορίες 2010 και 2011 οι αγώνες θα είναι 7vs7, ενώ στις κατηγορίες 2012, 2013 και 2014 ο αριθμός των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας θα είναι 5. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν με διαιτητές του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, καθώς η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της ΚΟΠ.



Οι εγκαταστάσεις των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ στη Λευκωσία διαθέτουν δύο γήπεδα φούτσαλ, ένα γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα (90Χ50) και ένα με φυσικό χλοοτάπητα (100Χ60). Στο χώρο υπάρχουν επίσης αποδυτήρια για διαιτητές και ποδοσφαιριστές, καθώς επίσης και εστιατόριο που θα εξυπηρετεί αθλητές και γονείς.



Οι εγγραφές έχουν αρχίσει και οι ομάδες που επιθυμούν να εγγραφούν στο τουρνουά μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.pascalfootballcup.com.



Η προθεσμία εγγραφών για το Pascal Football Cup 2020 presented by Cablenet λήγει στις 10 Απριλίου 2020, ενώ θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες και στο www.facebook.com/PascalFootballCup και στο 99184381.