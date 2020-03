Αντιδρούν οι οπαδοί της Μπάγερν για τη διακοπή του αγώνα

Παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη στάση τους εναντίον του προέδρου της Χόφενχαϊμ, οι οπαδοί της Μπάγερν περνούν στην αντεπίθεση και... απειλούν!

Οι εικόνες με τους παίκτες των Βαυαρών να παρακαλούν τους οπαδούς της ομάδας τους να κατεβάσουν τα πανό με τις ύβρεις για τον ιδιοκτήτη της Χόφενχαϊμ, Ντίτμαν Χοπ και τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να παίζουν πασούλες στα τελευταία λεπτά σε ένδειξη διαμαρτυρίας ήταν πρωτοφανείς.

Οι οπαδοί της Μπάγερν πέρασαν στην αντεπίθεση, μετά τις αντιδράσεις σε βάρος τους, κατηγόρησαν ξανά τον Χοπ ότι χρησιμοποιεί συστήματα ηχογράφησης για να εντοπίζει και να τιμωρεί οπαδούς και σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν, μεταξύ άλλων:

«Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι τιμωρίες προς τους οπαδούς. Δεν σας ζητούμε να αποδεχθείτε τις λέξεις και τους χαρακτηρισμούς, αλλά αν θέλετε να διακόπτετε τα ματς για τις ύβρεις, τότε δεν θα τελειώσει κανένα παιχνίδι. Ήταν υπερβολική η αντίδραση με τη διακοπή στο ματς. Το ποδόσφαιρο παραμένει βρώμικο, οι οπαδοί παραμένουν αντιδραστικοί απέναντι στις τιμωρίες».

πηγή:sdna.gr

"Against collective punishments! Fans remain rebellious!"



Everyone talks about Bayern Munich's ultras and their protest against Hoffenheim owner Dietmar Hopp.



Think it's about time we hear what Bayern Munich's ultra scene has to say.



Here's their statement, translated. pic.twitter.com/gHDBEsaYRG