Ινιέστα: Κατέκτησε το Super Cup με 9 χαμένα πέναλτι

Η Βίσελ Κόμπε του Αντρές Ινιέστα επικράτησε της Γιοκοχάμα στο ιαπωνικό Super Cup στη διαδικασία των πέναλτι, η οποία είχε εννέα χαμένα πέναλτι στη σειρά

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιαπωνίας, η ομάδα του Αντρές Ινιέστα πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο. Η Βίσελ Κόμπε πέρασε το εμπόδιο της Γιοκοχάμα και σήκωσε τον τίτλο του ιαπωνικού Super Cup.

Το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια έληξε 3-3 και οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι δύο ομάδες δεν αποδείχθηκαν εύστοχες, αφού μετά από τέσσερις επιτυχημένες εκτελέσεις, ακολούθησαν εννέα χαμένα πέναλτι!

Στο τέλος, ωστόσο, ο Χοτάρου Γιαμαγκούτσι σκόραρε και ο Αντρές Ινιέστα πανηγύρισε τον τίτλο.

πηγή:sport24.gr

