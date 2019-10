Πανικός στην προπόνηση της Λυών πριν το ντέρμπι

Η Λυών αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σεντ Ετιέν και οι φίλοι των «Gones» φρόντισαν να δημιουργήσουν τρομερή ατμόσφαιρα στην προπόνηση.

Στο σημερινό ντέρμπι της Ligue 1 η Λυών αντιμετωπίζει σήμερα (6/10) τη Σεντ Eτιέν εκτός έδρας. Οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας θέλoντας να εφοδιάσουν τους ποδοσφαιριστές τους με τις απαραίτητες ψυχολογικές ντόπες συγκεντρώθηκαν μαζικά στην τελευταία προπόνηση.

Άναψαν καπνογόνα, δεν σταμάτησαν να φωνάζουν, ενώ παίκτες και προπονητές της Λυών χαιρέτησαν τους ένθερμους οπαδούς τους.

πηγή:sdna.gr

Olympique Lyon fans are ready for the derby vs. @ASSEofficiel