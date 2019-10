Προσευχήθηκαν για τον Μιχαΐλοβιτς πριν το Μπολόνια - Λάτσιο

Πριν το Μπολόνια - Λάτσιο, οπαδοί των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν έξω από εκκλησία της ιταλικής πόλης για να προσευχηθούν για την υγεία του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός της Μπολόνια συνεχίζει τη μάχη του εναντίον της λευχαιμίας, ενώ ενδέχεται να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας στο ματς με τη Λάτσιο της οποίας τίμησε τη φανέλα ως ποδοσφαιριστής.

Πριν το παιχνίδι Μπολόνια - Λάτσιο, σε μια πολύ όμορφη κίνηση, οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία του Σαν Λούκα στην Μπολόνια και προσευχήθηκαν για την υγεία του Μιχαΐλοβιτς, αλλά και όλων των αρρώστων.

Fans of both Bologna and @OfficialSSLazio united in making a pilgrimage to the San Luca church on the outskirts of Bologna this morning in support of Coach Mihajlovic and all the sick, a beautiful gesture from all involved