Παίκτης της Χιλής πήγε να φάει ξύλο μετά από προκλητική ενέργεια

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 7x7 η αναμέτρηση της Χιλής με την Ουρουγουάη πήγε να τιναχτεί στον αέρα μετά από μια προκλητική ενέργεια ενός Χιλιανού παίκτη.

Με το σκορ στο 5-3, ένας παίκτης της Χιλής σταμάτησε την μπάλα πάνω στην γραμμή του τέρματος της Ουρουγουάης, για να την στείλει με το κεφάλι στα δίχτυα. Η κίνηση θεωρήθηκε προκλητική από τους ποδοσφαιριστές της Ουρουγουάης, οι οποίοι άρχισαν να τον κυνηγάνε μέσα στο γήπεδο και παραλίγο να πέσουν... ψιλές!

Meanwhile, in Chile v Uruguay at the 7-a-side World Cup ... pic.twitter.com/rTzDk5vE4s