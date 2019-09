Κράτησε ανέπαφη την εστία της για 11 παιχνίδια η Λειψία

Η πρωτοπόρος της φετινής Bundesliga, Λειψία, είναι η ομάδα που έχει κρατήσει περισσότερες φορές ανέπαφη την εστία της.

Η Λειψία μετά από πέντε αγωνιστικές στη Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς. Μάλιστα οι «ταύροι» έχουν και ένα ρεκόρ στη Bundesliga καθώς, μέσα στο 2019 είναι η ομάδα που έχει κρατήσει τις περισσότερες φορές ανέπαφη την εστίας της αφού μετρά 11 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ.

πηγή:sdna.gr

