Πιτσιρικάς οπαδός έκανε το πιο... ανενόχλητο «ντου»! (video)

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την ΜΚ Ντονς, ένας μικρούλης φίλος των «κόκκινων» εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με τη άνεσή του, έτρεξε στους αγαπημένους του παίκτες και κατάφερε να πάρει και τη φανέλα του Έλιοτ.

Ένας πιτσιρικάς, κατάφερε να φύγει από την εξέδρα των φιλοξενούμενων και να τρέξει προς τους ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ, για να τους συγχαρεί και να μείνει για λίγο κοντά τους, εκπληρώνοντας φυσικά τα πρώτα όνειρα που κάνει σε αυτή την ηλικία, στηρίζοντας την αγαπημένη του ομάδα.

Μάλιστα, κατάφερε στο τέλος να πάρει και τη φανέλα του 16χρονου, Χάρβεϊ Έλιοτ, ο οποίος στο ματς είχε δυο δοκάρια. Φυσικά ο νεαρός επιθετικός δεν δίστασε στιγμή να του τη δώσει και να κάνει τον μικρό χαρούμενο.

This Liverpool fan doing what all young supporters dream of...#CarabaoCup pic.twitter.com/6E6CRezCaz