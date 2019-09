Χαμογέλασε αμήχανα ο Λάμπαρντ για την κλήρωση με τη Γιουνάιτεντ (video)

Ο Φρανκ Λάμπαρντ χαμογέλασε αμήχανα και δεν ήθελε να πει πολλά όταν ενημερώθηκε από ρεπόρτερ για την κλήρωση της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους «16» του LeagueCup.

Οι «μπλε» διέλυσαν με το εμφατικό 7-1 της Γκρίμσμπι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με την... πιτσιρικαρία της ομάδας να παίρνει ευκαιρία και να λάμπει, τον Ρις Τζέιμς να έχει γκολ και ασίστ, τον Χάντσον – Οντόι να επιστρέφει σκοράροντας και τον Μιτσί Μπατσουαγί να δείχνει ότι ο «Φράνκι» μπορεί να τον υπολογίζει ανά πάσα στιγμή.

Όταν ο Λάμπαρντ ενημερώθηκε από δημοσιογράφο για την κλήρωση με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χαμογέλασε και αρκέστηκε να δηλώσει ότι: «Είναι μεγάλη κλήρωση... Χαίρομαι που τους έχουμε εντός έδρας, αλλά θα πούμε περισσότερα όταν έρθει εκείνη η στιγμή».

