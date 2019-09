Συνθήματα κατά του Νεϊμάρ ακούστηκαν στο γήπεδο της Παρί

O Nεϊμάρ είναι βασικός στο ματς με την Στρασμπούρ και οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν τον... στόλισαν, δείχνοντας τα αισθήματα τους.

Ηταν δεδομένο ότι το κλίμα στο Παρίσι δε θα ήταν και το καλύτερο για τον Νεϊμάρ έπειτα από όσα έγιναν και το καλοκαίρι, όταν κατάλαβαν όλοι ότι ήθελε να φύγει. Τελικά, παρέμεινε και τώρα θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κερδίσει ξανά τους οπαδούς της ομάδας του, οι οποίοι τού έδειξαν πριν καν αρχίσει το ματς με την Στρασμπούρ πώς αισθάνονται: Αποδοκιμασίες όταν ακούστηκε το όνομα του στην αναγγελία της 11άδας, «Νεϊμάρ πουτ...ς γιε» και γενικά... πολλή αγάπη για τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

πηγή:gazzetta.gr

