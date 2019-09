Σπουδαίο ρεκόρ για τον Μανέ!

Μετά τη νίκη της Λίβερπουλ κόντρα στην Νιουκάστλ, ο Σαντιό Μανέ έφτασε σε ένα απίστευτο ρεκόρ.

Κάτοχος ενός μοναδικού ρεκόρ έγινε ο Σαντιό Μανέ μετά τη νίκη της Λίβερπουλ με 3-1 κόντρα στη Νιουκάστλ και μάλιστα με ανατροπή.

Ο Σενεγαλέζος μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ που παραμένει αήττητος για 50 εντός έδρας αγώνες. Συγκεκριμένα, μετράει 41 νίκες και 9 ισοπαλίες στα 50 αυτά παιχνίδια και κατέχει πλέον ένα μοναδικό ρεκόρ.

Sadio Mane becomes the first player in @premierleague history to play 50 home games for one club without defeat