Ανακαινισμένοι οι χώροι στο Άνφιλντ

Ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τους ανακαινισμένους χώρους του «Άνφιλντ» ανάρτησε σε λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η Λίβερπουλ.

Βίντεο στον λογαριασμό της στο Twitter ανάρτησε η Λίβερπουλ.

Σε αυτό η αγγλική ομάδα παρουσιάζει τους άκρως ανακαινισμένους χώρους του «Άνφιλντ», οι οποίοι κάνουν ακόμα πιο εντυπωσιακή την εικόνα του γηπέδου των «ρεντς».

«Σκληρότητα. Ενθουσιασμός. Φιλοδοξία. Νοοτροπία» είναι οι τέσσερις λέξεις που αναφέρονται στην ανάρτηση της αγγλικής ομάδας.

Toughness

Enthusiasm

Ambition

Mentality



During the international break, we've made a few updates around Anfield...