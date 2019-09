Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο έβαλε ο Τζο Γουίλοκ, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την ανανέωση του νεαρού άσου.

Ο 20χρονος μέσος, αν και είχε σε ισχύ συμβόλαιο με τους κανονιέρηδες, συμφώνησε με την Άρσεναλ για επέκταση της συνεργασίας τους σε νέο συμβόλαιο μακράς διάρκειας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστά οι όροι και η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

✍️ We've got some good news...@JoeWillock has signed a new long-term contract!