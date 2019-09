"Δεν σταματούσε να τρώει ο Μήτρογλου"

Τις διατροφικές συνήθειες του Κώστα Μήτρογλου στο σύντομο πέρασμά του από την Φούλαμ σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο τότε συμπαίκτης του, Στιβ Σίντγουελ.

Στη βραχύβια θητεία του Κώστα Μήτρογλου στην Φούλαμ αναφέρθηκε ο Στιβ Σίντγουελ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο παλαίμαχος άσος της ομάδας σχολίασε, ανάμεσα σε άλλα, και τον Έλληνα επιθετικό.

Αφού τον παρομοίασε λοιπόν με Targaryen από το Game of Thrones, στάθηκε στις διατροφικές του συνήθειες, λέγοντας δηκτικά:

«Τον Γενάρη, κατά την μάχη της παραμονής, χρειαζόμασταν έναν επιθετικό. Οπότε, πήραν τον Κώστα Μήτρογλου. Ετσι νομίζω ότι ήταν το όνομά του. Αυτός ο γ…ς δεν σταματούσε να τρώει, όλη την ώρα τον έβλεπες να περπατάει γύρω στο προπονητικό κέντρο με μια γ…η μπάρα πρωτεΐνης».

πηγή:sport-fm.gr

