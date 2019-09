Ο rookie του Moto GP, Φάμπιο Κουαρταραρό, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους εν όψει του Grand Prix της Ιταλίας.

Ο Γάλλος αναβάτης της δορυφορικής Yamaha, Φάμπιο Κουαρταραρό, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο της Γιουβέντους και αντάλλαξε φανέλες με τον Ντόουγκλας Κόστα. Βέβαια, από το Moto GP παρακάλεσαν την πρωταθλήτρια Ιταλίας να προσέχει τον Κουαρταραρό εν όψει του Grand Prix της Ιταλίας.

Hey! Please look after our @FabioQ20