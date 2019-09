Ο Ματάις Ντε Λιχτ ψηφίστηκε ο καλύτερος Ολλανδός ποδοσφαιριστής

Καλύτερος Ολλανδός ποδοσφαιριστής για την σεζόν 2018-19 ψηφίστηκε o 20χρονος σέντερ της Γιουβέντους, Ματάις Ντε Λιχτ.

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν βασικός στον εκπληκτικό Αγιαξ που βρέθηκε δευτερόλευτα από τον τελικό του Champions League πέρυσι, έγινε ο νεαρότερος αρχηγός στην ιστορία του Αίαντα και ο πρώτος αμυντικός με τον τίτλο Golden Boy. Το καλοκαίρι, η Γιουβέντους έδωσε 70 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Αγιαξ και τώρα ψηφίστηκε από τους συμπατριώτες του κορυφαίος Ολλανδός της περασμένης σεζόν στην Eredivisie.

πηγή:Sdna.gr

Both proud and honoured to win the Eredivisie 2018-2019 Golden Shoe. I want to thank everyone who supported me this year