Ρονάλντο: Είπε όχι στο σήμα του κορυφαίου στην φανέλα του

H Serie A είχε ετοιμάσει ειδικά σήματα για την φανέλα των παικτών που αναδείχθηκαν κορυφαίοι την περασμένη αγωνιστική περίοδο, όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο το αρνήθηκε, αφού δεν θέλησε να ξεχωρίζει από τους συμπαίκτες του και βάζει το σύνολο πάνω από το «εγώ».

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ εμφανίστηκε τόσο στο ματς της πρεμιέρας του φετινού πρωταθλήματος στην Ιταλία κόντρα στην Πάρμα, όσο και στο ντέρμπι με την Νάπολι το βράδυ του Σαββάτου, δίχως το ειδικό σήμα που του είχε ετοιμάσει η Serie A.

Σε αντίθεση, ο Καλιντού Κουλιμπαλί είχε το διακριτικό του κορυφαίου αμυντικού της περασμένης σεζόν, όπως επίσης και ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα είχε βάλει στην εμφάνιση το σήμα για τον κορυφαίο σκόρερ της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όχι όμως ο Κριστιάνο.

Ο CR7 δεν ήθελε να ξεχωρίζει από τους συμπαίκτες του στην Γιουβέντους - είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος - και επέλεξε να μην βάλει τίποτα διαφορετικό πάνω στην φανέλα του!

Serie A have put badges on the kits of the players who won the award for being the best in their position last season.