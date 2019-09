Ο Μπέιλ δηλώνει περήφανος που αγωνίζεται στη Ρεάλ!

Μετά τον καυγά του Ζιντάν με τον Μπέιλ που διήρκησε σχεδόν σε όλη τη μεταγραφική περίοδο,οι δύο άντρες τα βρήκαν με τον Γάλλο προπονητή να δίνει φανέλα βασικού στον Ουαλό άσο.

Ο Μπέιλ εξαργύρωσε τις ευκαιρίες που πήρε από τον προπονητή της Ρεάλ ανέβηκε η αυτοπεποίθησή του και σκόραρε στους τελευταίους αγώνες της ομάδας του έχοντας πολύ καλές εμφανίσεις.

Αποκορύφωμα η τελευταία του συμμετοχή με τη Βιγιαρεάλ όπου σημείωσε 2 γκολ και χάρισε το βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του παρά το γεγονός πως αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις.

Πλέον οι σχέσεις του Ουαλού εξτρέμ με το σύλλογο της Μαδρίτης βρίσκονται σε πολύ καλή φάση κάτι που αποδεικνύεται με την ανάρτηση του Μπέιλ που αναφέρει πως είναι περήφανος που αγωνίζεται για το κλαμπ.

Proud to play for this great club