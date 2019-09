Οι τελικές τριάδες των υποψηφίων για τα βραβεία The Best

Ανακοινώθηκαν σήμερα (2/9) οι τελικές τριάδες των υποψηφιών για τα βραβεία The Best της FIFA, σε εκδήλωση που έγινε στο «Τζουζέπε Μεάτσα» του Μιλάνου. Οι νικητές θα γίνουν γνωστοί στη διάρκεια της τελετής για την απονομή των "The Best FIFA Football Awards", η οποία θα λάβει χώρα στη Σκάλα του Μιλάνου την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο της καλύτερης παίκτριας στις γυναίκες θα έχει φέτος μια νέα κάτοχο, καθώς η τριάδα των φιναλίστ είναι διαφορετική σε σχέση με πέρυσι, ενώ, σε ό,τι αφορά αυτό των ανδρών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα προσπαθήσει να επιστρέψει στο... θρόνο του, στον οποίο κάθησε πέρυσι ο Λούκα Μόντριτς.

Δεδομένου ότι το 2019 ήταν η χρονιά διεξαγωγής του Μουντιάλ των γυναικών στα γήπεδα της Γαλλίας, οι υποψήφοι στα βραβεία της καλύτερης παίκτριας και του καλύτερου προπονητή των γυναικών «έλαμψαν» στη διοργάνωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατέκτησαν το τρόπαιο, έχουν μεταξύ των υποψηφίων τις Μέγκαν Ράπινοου, Άλεξ Μόργκαν και την προπονήτρια Τζιλ Έλις, ενώ η Αγγλία, η οποία έφτασε στους ημιτελικούς της διοργάνωσης, διαθέτει τη Λούσι Μπρονζ και τον τεχνικό Φιλ Νέβιλ. Την... εξάδα των υποψηφίων στα συγκεκριμένα βραβεία συμπλήρώνει η προπονήτρια της Ολλανδίας, Σαρίνα Βίγκμαν, η οποία οδήγησε τις «οράνιε» έως τον τελικό.

Σε ό,τι αφορά τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και του καλύτερου προπονητή των ανδρών, οι τέσσερις από τους έξι υποψηφίους προέρχονται από την Premier League. Πρόκειται για τον τεχνικό της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, τον κεντρικό αμυντικό των «κόκκινων», Βέρτζιλ Φαν Ντάικ, καθώς και τους προπονητές της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, και της Τότεναμ, Μαουρίτσιο Ποκετίνο. Ο δις κάτοχος του βραβείου The Best, Κριστιάνο Ρονάλντο, συμπεριλαμβάνεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τέταρτη διαδοχική χρονιά, ενώ εκεί βρίσκεται και ο Λιονέλ Μέσι γι' ακόμη μια φορά.

Στο μεταξύ, φέτος θα απονεμηθεί για πρώτη φορά βραβείο για την καλύτερη τερματοφύλακα στις γυναίκες, με τις τρεις υποψήφιες να έχουν δώσει τα... διαπιστευτήριά τους στο φετινό Μουντιάλ της Γαλλίας, ενώ την αντίστοιχη διάκριση στους άνδρες θα διεκδικήσουν οι Βραζιλιάνοι Άλισον και Έντερσον, καθώς και ο Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι ανά την υφήλιο μπορούν με την ψήφο τους έως τις 23 Σεπτεμβρίου να επιλέξουν για το βραβείο του καλύτερου φιλάθλου ανάμεσα στη Σίλβια Γκρέκο από τη Βραζιλία, τους φιλάθλους της εθνικής Ολλανδίας στο Μουντιάλ των γυναικών και τον Ουρουγουανό Χούστο Σάντσες. Μια επιτροπή θρύλων της FIFA θα επιλέξει το καλύτερο γκολ, το βραβείο του οποίου διεκδικούν οι Λιονέλ Μέσι, Χουάν Φερνάντο Κιντέρο και Ντάνιελ Ζόρι.

Τα οκτώ προαναφερθέντα βραβεία, καθώς επίσης οι καλύτερες ενδεκάδες των FIFA/FIFPro σε άνδρες και γυναίκες (σ.σ. στις γυναίκες θα απονεμηθεί για πρώτη φορά), αλλά και το βραβείο Fair Play της FIFA θα λάβουν τους... κατόχους τους στις 23 Σεπτεμβρίου στη Σκάλα του Μιλάνου. Οι 55 υποψήφιοι για την καλύτερη ενδεκάδα των ανδρών θα ανακοινωθούν από τη FIFPro στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ οι ισάριθμες υποψήφιες για την «παρθενική» καλύτερη ενδεκάδα των γυναικών θα γίνουν γνωστές στις 5 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, οι τελικές τριάδες των υποψηφίων για τα βραβεία The Best της FIFA έχουν ως εξής:

Καλύτερος παίκτης ανδρών

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) - Γιουβέντους

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) - Μπαρτσελόνα

Βέρτζιλ Φαν Ντάικ (Ολλανδία) - Λίβερπουλ

Καλύτερη παίκτρια γυναικών

Λούσι Μπρονζ (Αγγλία) - Λιόν

Άλεξ Μόργκαν (ΗΠΑ) - Ορλάντο Πράιντ

Μέγκαν Ράπινοου (ΗΠΑ) - Ρέιν FC

Καλύτερος προπονητής ανδρών

Πεπ Γκουαρντιόλα (Ισπανία) - Μάντσεστερ Σίτι

Γιούργκεν Κλοπ (Γερμανία) - Λίβερπουλ

Μαουρίτσιο Ποκετίνο (Αργεντινή) - Τότεναμ

Καλύτερος προπονητής γυναικών

Τζιλ Έλις (ΗΠΑ) - Εθνική ομάδα ΗΠΑ

Φιλ Νέβιλ (Αγγλία) - Εθνική ομάδα Αγγλίας

Σαρίνα Βίγκμαν (Ολλανδία) - Εθνική ομάδα Ολλανδίας

Βραβείο φιλάθλου της FIFA

Σίλβια Γκρέκο (Βραζιλία)

Φίλαθλοι της εθνικής Ολλανδίας στο Μουντιάλ γυναικών (Ολλανδία)

Χούστο Σάντσες (Ουρουγουάη)

Καλύτερος τερματοφύλακας ανδρών

Άλισον (Βραζιλία) - Λίβερπουλ

Έντερσον (Βραζιλία) - Μάντσεστερ Σίτι

Μαρκ-Αντρέ Τερ Στέγκεν (Γερμανία) - Μπαρτσελόνα

Καλύτερη τερματοφύλακας γυναικών

Κριστιάνε Έντλερ (Χιλή) - Παρί Σεν Ζερμέν

Χέντβιγκ Λίνταλ (Σουηδία) - Τσέλσι/Βόλφσμπουργκ

Σάρι Φαν Φένενταλ (Ολλανδία) - Άρσεναλ/Ατλέτικο Μαδρίτης

Καλύτερο γκολ (FIFA Puskás Award)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή): Αγώνας Μπέτις-Μπαρτσελόνα για το ισπανικό πρωτάθλημα, 17 Μαρτίου 2019

Χουάν Φερνάντο Κιντέρο (Κολομβία): Αγώνας Ρίβερ Πλέιτ-Ρασίνγκ Κλουμπ για το πρωτάθλημα της Αργεντινής, 10 Φεβρουαρίου 2019

Ντάνιελ Ζόρι (Ουγγαρία): Αγώνας Ντέμπρετσεν-Φερεντσβάρος για το ουγγρικό πρωτάθλημα 16 Φεβρουαρίου 2019