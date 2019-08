Επίσημα «πράσινος» ο Σέλκενφελντ

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Μπαρτ Σένκεφελντ, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η «πράσινη» ΠΑΕ. Υπέγραψε για δύο χρόνια και δήλωσε χαρούμενος ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός.

Ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά σίριαλ του καλοκαιριού είχε ευτυχή κατάληξη για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης την μεταγραφή του Μπαρτ Σένκεφελντ, με τον 28χρονο Ολλανδό στόπερ να τα βρίσκει σε όλα με το «τριφύλλι» και να υπογράφει το νέο του συμβόλαιο. Ο έμπειρος άσος αποτελούσε τον νούμερο ένα στόχο των «πρασίνων» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και τελικά στο... 90' του καλοκαιριού, οι δύο πλευρές πέρασαν από το φλερτ στον... ποδοσφαιρικό γάμο!

Who is who

Ο Σένκεφελντ γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου 1991 στην κωμόπολη Ντεν Χόορν της Ολλανδίας. Από πολύ μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία της Φέγενορντ. Στην ιστορική ομάδα του Ρότερνταμ έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα προτού καν γίνει επαγγελματίας, σε ηλικία 18 ετών. Το 2011 δόθηκε δανεικός στην Εξέλσιορ. Ένα χρόνο αργότερα τον απόκτησε η Χέρακλες, όπου έμεινε για τρεις σεζόν, προτού το 2015 παραχωρηθεί στην Τσβόλε. Το 2017 άλλαξε ήπειρο αναζητώντας την ποδοσφαιρική τύχη του στην Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα στη Μέλμπουρν Σίτι. Χρίστηκε διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ολλανδίας.

Από κει και πέρα, αξίζει να αναφέρουμε πως ο 28χρονος άσος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετές φορές από τα γόνατά του.

Τραυματίστηκε στις 6 Ιουλίου του 2010 και έμεινε εκτός 531 ημέρες, επιστρέφοντας στις 19 Δεκεμβρίου του 2011. Τότε ανήκε στην Φέγενορντ. Στις 20 Οκτωβρίου του 2014 ξαναυπάρχει πρόβλημα στο γόνατο και μένει εκτός για 73 ημέρες, όντας ποδοσφαιριστής της Έρακλες. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν εκεί και στις 16 Αυγούστου του 2015 ως παίκτης της Τσβόλε θα τραυματιστεί και θα επιστρέψει 138 μέρες μετά, την πρώτη ημέρα του 2016.

Πάντως στις δύο του σεζόν με την φανέλα της Μέλμπουρν Σίτι κατέγραψε γεμάτες σεζόν με 27 και 25 συμμετοχές αντίστοιχα, στο χαμηλότατου επιπέδου πρωτάθλημα της Αυστραλίας.

Σεζόν Ομάδα Συμμετοχές Γκολ

2009-10 Φέγενορντ (Ολλανδία) 5 -

2010-11 Φέγενορντ - -

2011-12 Εξέλσιορ (Ολλανδία) 12 2

2012-13 Χέρακλες (Ολλανδία) 12 -

2013-14 Χέρακλες 31 -

2014-15 Χέρακλες 18 -

2015-16 Τσβόλε (Ολλανδία) 12 -

2016-17 Τσβόλε 20 1

2017-18 Μέλμπουρν Σίτι (Αυστραλία) 25 -

2018-19 Μέλμπουρν Σίτι 24 1

«Σπουδαίο όνομα ο Παναθηναϊκός»

Στις πρώτες του δηλώσεις, υπογράμμισε:

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένα σπουδαίο όνομα στο εξωτερικό με πολλούς οπαδούς που έχουν ωραία τρέλα με την ομάδα τους. Αυτό χρειάζεται κάθε παίκτης για να παίξει. Επίσης, η Αθήνα είναι μια πολύ όμορφη πόλη για να ζεις. Είδα στην προετοιμασία παιχνίδια του Παναθηναϊκού εναντίον ολλανδικών ομάδων, τα κέρδισαν με καλή απόδοση. Διέκρινα μια ομάδα με φιλοδοξίες και αυτό μου άρεσε. Οι προσωπικές μου επιδιώξεις είναι να γίνω μέλος της ομάδας και να τη βοηθήσω να γίνει ξανά σπουδαία. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που ήρθα στον Παναθηναϊκό».

